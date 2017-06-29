Меню
Какой бюджет у фильма «2012»?
Какой бюджет у фильма «2012»?
29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «2012», вышедшего в 2009 году, составил 200 миллионов долларов.
Упоминающиеся фильмы и сериалы
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
6.0
