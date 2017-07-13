Как называется первый фильм «Пираты Карибского моря»?

Первый фильм серии «Пираты Карибского моря» называется «Проклятие Черной жемчужины». Премьера фильма состоялась 20 августа 2003 года в России. Сюжет фильма переносит зрителей в Карибское море XVII века, где красавица Элизабет получает золотой медальон, проклятый пиратами. Это приводит к цепочке опасных событий, когда команда мертвых пиратов во главе с капитаном Барбоссой нападает на Порт Ройал, чтобы вернуть медальон и забрать Элизабету в плен. В поисках спасения девушка и её друг Уилл Тернер оказываются в центре этой невероятной борьбы между живыми и мёртвыми.

На помощь приходит эксцентричный капитан Джек Спэрроу, который также преследует свои цели — вернуть свой корабль «Черную жемчужину» и расправиться с Барбоссой. Спэрроу и Тернер объединяют силы, чтобы спасти Элизабету и победить пиратов. В их преследовании участвует и командор Джеймс Норрингтон, стремящийся вернуть свою невесту, а также добраться до своих собственных целей. Фильм наполнен невероятными приключениями, морскими сражениями и элементами мистики, что привлекло зрителей по всему миру.