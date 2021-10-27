Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?

Шпионский экшен-триллер «Анна», вышедший в 2019 году, стал для Александра Петрова дебютом в Голливуде. Режиссером, продюсером и автором сценария остросюжетной картины выступил Люк Бессон, создатель таких кинохитов, как «Никита» (1990), «Такси» (1998), «Малавита» (2013). Состав у фильма был поистине звездным, достаточно назвать имена Люка Эванса, Хелен Миррен и Киллиана Мерфи. Александр сыграл в «Анне» роль русского парня по имени Петр. В интервью актер признавался, что на съемочной площадке не раз спорил с Бессоном по поводу изображения российской действительности.
Французский режиссер прислушался к некоторым советам Петрова и внес в сценарий правки.
