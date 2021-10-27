Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?

Как называется американский фильм, в котором снялся Александр Петров?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Шпионский экшен-триллер «Анна», вышедший в 2019 году, стал для Александра Петрова дебютом в Голливуде. Режиссером, продюсером и автором сценария остросюжетной картины выступил Люк Бессон, создатель таких кинохитов, как «Никита» (1990), «Такси» (1998), «Малавита» (2013). Состав у фильма был поистине звездным, достаточно назвать имена Люка Эванса, Хелен Миррен и Киллиана Мерфи. Александр сыграл в «Анне» роль русского парня по имени Петр. В интервью актер признавался, что на съемочной площадке не раз спорил с Бессоном по поводу изображения российской действительности.

Французский режиссер прислушался к некоторым советам Петрова и внес в сценарий правки. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анна
Анна боевик
2018, США / Франция
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше