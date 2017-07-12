Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Темная ночь»?

Почемучка 12 июля 2017 Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Темная ночь» - из фильма «Два бойца».

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?
