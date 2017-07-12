Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Смуглянка молдаванка»?

Из какого фильма песня «Смуглянка молдаванка»?

Почемучка 12 июля 2017 Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Смуглянка молдаванка» - из фильма «В бой идут одни старики».

Видео:

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В бой идут одни старики
В бой идут одни старики драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше