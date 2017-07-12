Меню
Фильмы
Из какого фильма песня «Смуглянка молдаванка»?
Из какого фильма песня «Смуглянка молдаванка»?
Почемучка
12 июля 2017
Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:
Песня «Смуглянка молдаванка» - из фильма «В бой идут одни старики».
Видео:
Теги:
песни и музыка из фильмов
Упоминающиеся фильмы и сериалы
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
