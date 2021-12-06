Где в Алуште снимали сцены из «Кавказской пленницы»?

Наш ответ:

Почему выбрали Алушту для съемок?

Алушта стала основной локацией для съемок легендарного фильма «Кавказская пленница» благодаря двум ключевым причинам. Во-первых, город находится в непосредственной близости от Ялтинской киностудии, которая славилась своим современным техническим оснащением. Во-вторых, в отличие от популярной Ялты, Алушта оставалась относительно неизвестной в мире кинематографа, что добавляло свежести и оригинальности выбору. Небольшой городок на берегу Черного моря предоставил режиссеру Леониду Гайдаю идеальные условия для съемок, избегая излишнего внимания.

Маршрут по следам «Кавказской пленницы»

Гости Алушты, желающие пройтись по местам съемок, могут начать с автовокзала

Здесь была снята сцена знакомства Шурика с местными жителями, угощающими его вином.

Улица Горького и ресторан «Солнечный»

На улице Горького когда-то располагался ресторан «Солнечный». Именно здесь товарищ Саахов познакомил Шурика с троицей своих «кунаков».

Улица 15 Апреля и дача Саахова

На улице 15 Апреля, недалеко от башни Ашага-Куле, находится дом, который в фильме выступал в роли дачи Саахова.

Демерджи и площадь на пересечении улиц

Часть съемок проходила на фоне горного массива Демерджи. Прямо на площади, где пересекаются улицы 15 Апреля и Карла Маркса, снята сцена со Шуриком и его спаиванием.

Башня Алустон

На тихой улице Энгельса, неподалеку от башни крепости Алустон, снята знаменитая сцена о борцах с ящуром. Эта локация легко узнается благодаря сохранившейся нижней части башни.

Места приключений Труса, Балбеса и Бывалого

На улице Красноармейской, где сейчас находится пансионат «Чайка», была снята сцена с танцами и игрой в домино.

Гостиница «Юность» и сцена с администратором

В 1967 году съемочная группа останавливалась в гостинице «Юность», которая также стала съемочной площадкой. Здесь Гайдай снял сцену знакомства Шурика с администратором. К сожалению, оригинальное здание не сохранилось. На его месте теперь расположен отель Porto Mare, полностью изменивший облик.

В Алуште для туристов устраивают экскурсии по съемочным локациям, где можно увидеть и 600-летнее дерево, с которого герой Юрия Никулина наблюдал за Ниной, и знаменитый камень, на котором «комсомолка, спортсменка и просто красавица» пела песенку про медведей.

Уникальность компактной съемочной площадки

Леониду Гайдаю удалось разместить большую часть съемочных локаций на компактной территории, умело скрыв их близость. Это позволило создать иллюзию масштабности событий, несмотря на то, что съемки велись в радиусе одного квадратного километра.