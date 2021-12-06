Где в Алуште снимали сцены из «Кавказской пленницы»?

Алушта стала основной локацией для съемок легендарного фильма «Кавказская пленница» благодаря двум ключевым причинам. Во-первых, город находится в непосредственной близости от Ялтинской киностудии, которая славилась своим современным техническим оснащением. Во-вторых, в отличие от популярной Ялты, Алушта оставалась относительно неизвестной в мире кинематографа, что добавляло свежести и оригинальности выбору. Небольшой городок на берегу Черного моря предоставил режиссеру Леониду Гайдаю идеальные условия для съемок, избегая излишнего внимания.
Здесь была снята сцена знакомства Шурика с местными жителями, угощающими его вином.
На улице Горького когда-то располагался ресторан «Солнечный». Именно здесь товарищ Саахов познакомил Шурика с троицей своих «кунаков».
На улице 15 Апреля, недалеко от башни Ашага-Куле, находится дом, который в фильме выступал в роли дачи Саахова.
Часть съемок проходила на фоне горного массива Демерджи. Прямо на площади, где пересекаются улицы 15 Апреля и Карла Маркса, снята сцена со Шуриком и его спаиванием.
На тихой улице Энгельса, неподалеку от башни крепости Алустон, снята знаменитая сцена о борцах с ящуром. Эта локация легко узнается благодаря сохранившейся нижней части башни.
На улице Красноармейской, где сейчас находится пансионат «Чайка», была снята сцена с танцами и игрой в домино.
В 1967 году съемочная группа останавливалась в гостинице «Юность», которая также стала съемочной площадкой. Здесь Гайдай снял сцену знакомства Шурика с администратором. К сожалению, оригинальное здание не сохранилось. На его месте теперь расположен отель Porto Mare, полностью изменивший облик.
В Алуште для туристов устраивают экскурсии по съемочным локациям, где можно увидеть и 600-летнее дерево, с которого герой Юрия Никулина наблюдал за Ниной, и знаменитый камень, на котором «комсомолка, спортсменка и просто красавица» пела песенку про медведей.
Леониду Гайдаю удалось разместить большую часть съемочных локаций на компактной территории, умело скрыв их близость. Это позволило создать иллюзию масштабности событий, несмотря на то, что съемки велись в радиусе одного квадратного километра.
Авторизация по e-mail