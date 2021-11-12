Где снимался фильм «Бендер: Золото империи»?

Съемки киносериала «Бендер» проходили весной 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – именно туда режиссер Игорь Зайцев и другие создатели приключенческого приквела «Двенадцати стульев» отправились за натурой для южного города Солнечноморска, поразительно напоминающего Одессу, и других локаций, фигурирующих в картине. Для съемочного процесса выбрали непосредственно Северную столицу, включая павильоны киностудии «Ленфильм», а также ветреное побережье Финского залива.
Город Кронштадт и старую часть Выборга с ее отлично сохранившимися историческими улочками и зданиями.
Авторизация по e-mail