Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимался фильм «Бендер: Золото империи»?

Где снимался фильм «Бендер: Золото империи»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки киносериала «Бендер» проходили весной 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – именно туда режиссер Игорь Зайцев и другие создатели приключенческого приквела «Двенадцати стульев» отправились за натурой для южного города Солнечноморска, поразительно напоминающего Одессу, и других локаций, фигурирующих в картине. Для съемочного процесса выбрали непосредственно Северную столицу, включая павильоны киностудии «Ленфильм», а также ветреное побережье Финского залива. 

Город Кронштадт и старую часть Выборга с ее отлично сохранившимися историческими улочками и зданиями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бендер: Начало
Бендер: Начало драма, комедия, приключения
2021, Россия
5.0
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи драма, комедия
2021, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше