По какой книге снят сериал «Отчий берег»?

Наш ответ:

«Отчий берег» — российский драматический сериал, представляющий собой сагу о семействе Морозовых. Премьера состоялась в 2017 году на Первом канале. Действие охватывает период с 1920-х годов до середины 1940-х годов. Сериал по оригинальному сценарию сняла Милена Фадеева, так что проект не является экранизацией какого-либо литературного произведения. Известно, что идея «Отчего берега» возникла у продюсера Александра Кушаева, когда он прочитал романную трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые». Это произведение считается одним из лучших на тему Второй мировой войны в истории. Главными героями «Живых и мертвых» выступают вымышленные персонажи, хотя у многих есть прототипы из реальной жизни. Также в числе книг, повлиявших на «Отчий берег», называют «Это мы, Господи!» Константина Воробьева.