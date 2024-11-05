Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал «Отчий берег»?

По какой книге снят сериал «Отчий берег»?

Олег Скрынько 5 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Отчий берег» — российский драматический сериал, представляющий собой сагу о семействе Морозовых. Премьера состоялась в 2017 году на Первом канале. Действие охватывает период с 1920-х годов до середины 1940-х годов. Сериал по оригинальному сценарию сняла Милена Фадеева, так что проект не является экранизацией какого-либо литературного произведения. Известно, что идея «Отчего берега» возникла у продюсера Александра Кушаева, когда он прочитал романную трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые». Это произведение считается одним из лучших на тему Второй мировой войны в истории. Главными героями «Живых и мертвых» выступают вымышленные персонажи, хотя у многих есть прототипы из реальной жизни. Также в числе книг, повлиявших на «Отчий берег», называют «Это мы, Господи!» Константина Воробьева.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчий берег
Отчий берег драма, военный
2017, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше