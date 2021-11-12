Где снимали сцены в деревне из фильма «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Для съемок деревенских сцен комедийного фильма «Любовь и голуби» режиссер Владимир Меньшов выбрал Карелию, а точнее, окраины города Медвежьегорск. Здесь, на берегу реки Кумса, на улице Нижней, стоял дом, который стал «домом» для Кузякиных. Этот дом принадлежал пожилой супружеской паре, Елизавете и Нилу Санталайнен. Супруги любезно согласились на три месяца предоставить свою жилплощадь для съемок, продолжая жить в своем доме во время съемок. Съемочная группа только добавила несколько элементов, таких как голубятня и летняя кухня, чтобы создать атмосферу настоящей сибирской деревни.

Деревня, где жили Кузякины, ожила благодаря карельским пейзажам и уютной атмосфере деревенского дома. Участок, на котором снимались сцены с танцами, когда местные жители устраивали кадриль, раньше был огородом, где местные жители выращивали картошку. Специально для съемок была построена открытая танцплощадка, которая, к сожалению, не сохранилась, хотя в 2022 году были планы воссоздать ее как часть туристического маршрута.

Дом Кузякиных и голубятня оставались на месте после съемок и использовались хозяевами до 2011 года, когда их уничтожил пожар. Сейчас на этом месте новый владелец восстановил постройки, и место стало популярным среди туристов, которые могут увидеть «дом Кузякиных» в том виде, в каком он был в фильме.