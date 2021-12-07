Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Мстителей» (2012)?

Где снимали «Мстителей» (2012)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки первой части знаменитой франшизы начались 25 апреля 2011 года в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, причем рабочим названием фильма было «Групповые объятия». В следующем месяце съемки начались примерно в часе езды от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Эпизод погони снимался на ферме Криксайд, крупнейшей в мире грибной ферме, которая предоставила для съемок 240 километров заброшенных известняковых туннелей на глубине 100 метров под землей. Для сцен, происходящих на Манхэттене, супервайзер по визуальным эффектам Джейк Моррисон снимал воздушные панорамы, чтобы использовать их в качестве фонов для композитных съемок. Он уточнил, что главная цель заключалась в том, чтобы «получить как можно больше аэрофотосъемки, чтобы зрители увидели большие просторы».

«Мы становимся намного лучше в создании компьютерной среды, – объяснил Моррисон, – но всегда лучше начать с реального изображения и добавить туда то, что вам нужно».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше