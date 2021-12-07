Где снимали «Мстителей» (2012)?

Наш ответ:

Съемки первой части знаменитой франшизы начались 25 апреля 2011 года в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, причем рабочим названием фильма было «Групповые объятия». В следующем месяце съемки начались примерно в часе езды от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Эпизод погони снимался на ферме Криксайд, крупнейшей в мире грибной ферме, которая предоставила для съемок 240 километров заброшенных известняковых туннелей на глубине 100 метров под землей. Для сцен, происходящих на Манхэттене, супервайзер по визуальным эффектам Джейк Моррисон снимал воздушные панорамы, чтобы использовать их в качестве фонов для композитных съемок. Он уточнил, что главная цель заключалась в том, чтобы «получить как можно больше аэрофотосъемки, чтобы зрители увидели большие просторы».