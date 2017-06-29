Где снимали фильмы «Пираты Карибского моря»?

Наш ответ:

Многие места в «Пиратах Карибского моря» являются вымышленными, но основаны на локациях вполне реальных. Снимали фильмы «Пираты Карибского моря» в самых разных уголках земного шара, например:

Сцены для «Пиратов Карибского моря: На краю света» снимали на территории высохшего соленого озера Бонневилль в Юте (США)

В «Сундуке мертвеца» сцены снимали на Багамских островах и в Доминике – например, сцены на острове Пелегосто с деревней местного племени снимались неподалеку от столицы островного государства, города Розо

Сцены в бухте Порт-Рояль в «Пиратах Карибского моря» на самом деле снимали в одной из бухт государства Сент-Винсент и Гренадины, что в Карибском море, а сцены внутри виллы губернатора – в Калифорнии.

В «Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» часть сцен на острове сняли на Тобаго-Кейс – это архипелаг из пяти островов в Карибском море.

Сцены в Сингапуре в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» на самом деле снимали в павильонах киностудии Universal в Лос-Анджелесе.