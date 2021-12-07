Меню
Где снимали фильм «Жестокий романс»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Натурные съемки картины проходили главным образом в Костроме. Никита Михалков, исполнитель роли Паратова, в интервью признавался, что у него остались самые лучшие воспоминания о времени, проведенном в городе на Волге. Набережная, которую зрители могут видеть в начальных титрах фильма, была снята в Ярославле. По мнению режиссера Эльдара Рязанова, Ярославль вполне мог быть прототипом вымышленного города Бряхимова, в котором разворачиваются события «Жестокого романса» и его литературного первоисточника – пьесы Александра Островского «Бесприданница».

Часть съемок проходила в Москве – так, в роли дома Карандышева выступил дом архитектора Кузнецова в Мансуровском переулке.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

