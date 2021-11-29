Меню
Где снимали фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Сейчас уже трудно поверить, что двухсерийная музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!», снятая режиссером Виктором Титовым по пьесе Брэндона Томаса, сначала не заслужила доверия у служащих Госкино. Исполнитель главной роли, великий артист Александр Калягин, тогда был почти никому не известен; режиссер – не слишком опытен, а экранизации зарубежных произведений вообще не вызывали доверия. Из-за этого картину снимали третьей сменой, по ночам. Бюджет фильма был настолько мал, что денег не хватило даже на аренду мосфильмовских павильонов; вместо этого он снимался в крошечном павильоне телестудии «Останкино». Поскольку по сюжету все действие картины происходит в Лондоне, создателям пришлось изрядно попотеть, воспроизводя интерьеры и экстерьеры города.

Впрочем, их усилия оправдались: фильм получил огромную популярность в советском прокате, до наших дней оставаясь одной из самых любимых зрителями отечественных комедий.

