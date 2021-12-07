Где снимали фильм «Собака на сене»?

Съемки музыкального фильма проходили на берегу Черного моря, в Ливадийском дворце, расположенном в нескольких километрах от Ялты. Действие пьесы Лопе де Вега, на основе которой поставлена картина Яна Фрида, разворачивается в Неаполе. Но поскольку в советские годы съемочная группа и мечтать не смела об экспедиции за рубеж, выбор пал на солнечный Крым. В итоге Ливадийский дворец – бывшая резиденция российских императоров – с его роскошным итальянским двориком и живописным парком вокруг послужил идеальным жилищем для знатной госпожи Дианы де Бельфлор (ее роль сыграла Маргарита Терехова).
Внутренние интерьеры дворца графини де Бельфлор были выстроены в павильонах киностудии «Ленфильм».
