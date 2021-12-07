Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Мортал Комбат» (2021)?

Где снимали фильм «Мортал Комбат» (2021)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

После критического и коммерческого провала фильма 1997 года, «Смертельная битва – 2: Истребление», третья часть знаменитой кинофраншизы по мотивам культовой серии видеоигр Mortal Kombat томилась в производственном аду в течение двух десятилетий. В конце 2010 года студии Warner Brothers Pictures и New Line Cinema наконец начали разработку нового фильма, которая растянулась до 2019 года. Перед режиссером новой картины, Саймоном Маккуойдом, стояла задача сделать перезапуск серии, который бы отличался от предыдущих фильмов большей самостоятельностью, но при этом давал пищу для размышлений и многолетним фанатам серии. Производство проходило в павильонах Adelaide Studios, по большей части – на фоне зеленых экранов, а также в нескольких других локациях в Южной Австралии.

В частности, открывающая сцена встречи Саб Зиро и Скорпиона была полностью снята в лесу близ Канберры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мортал комбат
Мортал комбат боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше