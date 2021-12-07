Где снимали фильм «Мортал Комбат» (2021)?

Наш ответ:

После критического и коммерческого провала фильма 1997 года, «Смертельная битва – 2: Истребление», третья часть знаменитой кинофраншизы по мотивам культовой серии видеоигр Mortal Kombat томилась в производственном аду в течение двух десятилетий. В конце 2010 года студии Warner Brothers Pictures и New Line Cinema наконец начали разработку нового фильма, которая растянулась до 2019 года. Перед режиссером новой картины, Саймоном Маккуойдом, стояла задача сделать перезапуск серии, который бы отличался от предыдущих фильмов большей самостоятельностью, но при этом давал пищу для размышлений и многолетним фанатам серии. Производство проходило в павильонах Adelaide Studios, по большей части – на фоне зеленых экранов, а также в нескольких других локациях в Южной Австралии.