Где снимали фильм «Маленькая Вера»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, действие провокационной по советским временам драмы «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула разворачивается в провинциальном портовом городе. Чтобы воссоздать подходящую атмосферу, создатели картины отправились в Мариуполь (на тот момент Жданов), родной город Пичула. Идея снимать именно в Мариуполе принадлежала жене режиссера Марии Хмелик, до этого побывавшей в гостях у свекрови и свекра в Жданове.

Для дома семьи Веры выбрали обычную пятиэтажку: никаких масштабных сцен, смелых декораций или ярких костюмов не было, и местные жители не сразу заметили, что буквально у них на глазах разворачиваются съемки.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Наталья Негода
Наталья Негода
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Lyudmila Zaytseva
Александра Табакова
Aleksandra Tabakova
