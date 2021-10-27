Меню
Где снимали фильм «Двенадцать стульев» с Гомиашвили?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Съемки комедии «Двенадцать стульев» (1971) проходили в Москве, Рыбинске, на Волге, в Пятигорске, Ялте, Ессентуках и Батуми. Московские съемки проходили и в студии, и на натуре. Так, например, в павильонах отсняли сцены в дворницкой, в гостинице «Сорбонна», квартирах Людоедки-Эллочки и мадам Боур и доме отца Федора. Натурные съемки прошли у усадьбы Гандуриных (общежитие имени монаха Бертольда Шварца), дома № 12 на улице Воронцово Поле (музей мебели), дома № 8 на улице Малой Молчановке (место жительства Ляпис-Трубецкого), в Большом Ватином переулке (изгнание с торгов Остапа) и др. 

Рыбинск «сыграл» роль Старгорода с домом Коробейникова и особняком Воробьянинова. Эпизоды на теплоходе отсняли в ходе путешествия по Волге. На Пятигорск и его окрестности «пришлись» сцены «у провала» и торги с монтером театра. Подаяние Киса просил в Ессентуках, рядом с грязелечебницей им. Семашко, а эпизоды «Дэнги давай» и «Отец Федор ворует колбасу» были разыграны в Дарьяльском ущелье.

На побережье возле Батуми сняли торг на даче инженера Брунса, а эпичную расправу отца Федора над стульями доснимали уже в конце января 1971-го в Ялте.

