Где снимали фильм «Чернобыль» с Козловским?

Замысел этой картины родился у кинорежиссера и исполнителя главной роли Данилы Козловского после громкого успеха одноименного американского телесериала: автор фильма решил создать российский аналог, ничем не уступающий западному в области качества съемки и спецэффектов, но при этом более личный, точный и правдивый. Для этого Козловский сосредоточился на воссоздании мельчайших деталей быта советских людей, а также точном соответствии внешнего и внутреннего облика Чернобыльской АЭС. Таким образом «Чернобыль» стал первым в мире художественным фильмом, что снимался на настоящей атомной электростанции: съемочная группа выехала в Курскую область, и съемки велись на действующих объектах Курчатовской АЭС.