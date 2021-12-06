Где снимали фильм «Бендер: Начало»?

Наш ответ:

Когда киностудия Sreda взялась за приквел к знаменитому роману Ильфа и Петрова «12 стульев», перед ними встала задача написать совершенно новую историю, которая бы подробно раскрыла прошлое главного героя. Действие нового фильма происходит в вымышленном городе Солнечноморске, жарком южном порту. Как ни странно, снимать его создатели решили в холодном и сером Санкт-Петербурге. Съемки практически всех натурных сцен проходили на различных набережных Невы, адмиралтейских ветвях и стрелке Васильевского острова. Что касается улиц, домов и подворотен вымышленного города, все они являются декорациями, которые были с нуля выстроены в павильонах киностудии «Ленфильм». Главным референсом для города была Одесса.