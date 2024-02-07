Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали дворец из фильма "Холоп 2"?

Где снимали дворец из фильма "Холоп 2"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 7 февраля 2024
Наш ответ:

Вторая часть фильма "Холоп 2" показывает дворец, который на самом деле является частью усадьбы "Царицыно" в Москве.
Однако съемки интерьеров проходили в различных местах, кроме Царицыно, из-за опасений испортить внутреннюю обстановку.
Например, сцены, где главная героиня шила, занималась ходьбой с книгами на голове, а также учила французский язык в библиотеке, были сняты в усадьбе Кусково и Петербургском Доме Ученых соответственно.
Балы были сняты в других зданиях, включая Мраморный дворец, а сцены с ранеными - в палате Михайловского дворца в Санкт-петербурге.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп 2
Холоп 2 комедия
2023, Россия
6.0
