Где снимали дворец из фильма "Холоп 2"?

Вторая часть фильма "Холоп 2" показывает дворец, который на самом деле является частью усадьбы "Царицыно" в Москве.
Однако съемки интерьеров проходили в различных местах, кроме Царицыно, из-за опасений испортить внутреннюю обстановку.
Например, сцены, где главная героиня шила, занималась ходьбой с книгами на голове, а также учила французский язык в библиотеке, были сняты в усадьбе Кусково и Петербургском Доме Ученых соответственно.
Балы были сняты в других зданиях, включая Мраморный дворец, а сцены с ранеными - в палате Михайловского дворца в Санкт-петербурге.
