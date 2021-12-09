Меню
Где снимали «Бендера»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Действие комедийного фильма «Бендер: Начало» разворачивается в вымышленном южном городе Солнечноморске. Поскольку съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, создателям приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы в кадре царила атмосфера жаркого юга. Режиссер «Бендера» Игорь Зайцев рассказал в интервью, что в роли Черного моря выступило море Балтийское, а пляж снимали на Финском заливе. Суровые погодные условия не раз ставили съемки под угрозу – то декорации рыбацкой деревни оказывались затоплены, то сильный холодный ветер вынуждал полностью перестроить план работы на съемочной площадке.

Тем не менее команде проекта удалось уложиться в сроки и добиться на экране ощущения тепла.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бендер: Начало
Бендер: Начало драма, комедия, приключения
2021, Россия
5.0
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи драма, комедия
2021, Россия
5.0
