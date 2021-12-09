Где снимали «Бендера»?

Действие комедийного фильма «Бендер: Начало» разворачивается в вымышленном южном городе Солнечноморске. Поскольку съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, создателям приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы в кадре царила атмосфера жаркого юга. Режиссер «Бендера» Игорь Зайцев рассказал в интервью, что в роли Черного моря выступило море Балтийское, а пляж снимали на Финском заливе. Суровые погодные условия не раз ставили съемки под угрозу – то декорации рыбацкой деревни оказывались затоплены, то сильный холодный ветер вынуждал полностью перестроить план работы на съемочной площадке.
Тем не менее команде проекта удалось уложиться в сроки и добиться на экране ощущения тепла.
Авторизация по e-mail