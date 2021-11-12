Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где происходит действие фильма «Достать ножи»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, действие детективной лента Райана Джонсона разворачивается в американском штате Массачусетс. Именно сюда создатели поместили шикарное поместье эксцентричного писателя-детективщика Харлана Тромби, и именно здесь на юбилей патриарха собирается все его разношерстное семейство. Большую часть сцен отсняли в историческом особняке в городе Натик, неподалеку от Бостона в Массачусетсе. Здание было отстроено в конце XIX века, и до сих пор эта двадцатикомнатная резиденция с обширной прилегающей территорией у озера Вабан находится во владении частных лиц.

А вот причудливую библиотеку мистера Тромби снимали в другом массачусетском особняке – в поместье Амес, расположенном в Истоне.

 

