Где находится гостиница «Атлантика» из Бриллиантовой руки?

Наш ответ:

Одной из характерных черт для творчества великого советского комедиографа Леонида Гайдая является активное использование в своих фильмах географических обманок. Так, картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» снималась в Крыму, хотя, по сюжету, ее действие происходит на Кавказе. Что касается его самого знаменитого фильма, «Бриллиантовой руки», практически вся ее «турецкая» часть снималась в Баку. Что же касается сцен, сюжет которых разворачивается в Европе, они снимались по большей части в Сочи. При этом группой активно использовались комбинированные съемки, особенно макеты, декорации и перекрытие улиц. Одна из ключевых сцен фильма происходит в несуществующем элитном отеле «Атлантик». На самом деле эта гостиница называется «Горизонт». Когда-то она находится в самом центре Адлера, сейчас же, после длительной разрухи, была снесена.