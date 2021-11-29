Где находится гостиница «Атлантика» из Бриллиантовой руки?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Одной из характерных черт для творчества великого советского комедиографа Леонида Гайдая является активное использование в своих фильмах географических обманок. Так, картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» снималась в Крыму, хотя, по сюжету, ее действие происходит на Кавказе. Что касается его самого знаменитого фильма, «Бриллиантовой руки», практически вся ее «турецкая» часть снималась в Баку. Что же касается сцен, сюжет которых разворачивается в Европе, они снимались по большей части в Сочи. При этом группой активно использовались комбинированные съемки, особенно макеты, декорации и перекрытие улиц. Одна из ключевых сцен фильма происходит в несуществующем элитном отеле «Атлантик». На самом деле эта гостиница называется «Горизонт». Когда-то она находится в самом центре Адлера, сейчас же, после длительной разрухи, была снесена.

Интерьерные же съемки гостиницы проходили в павильонах студии «Мосфильм».

 

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
