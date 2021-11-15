Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где находится город Бидри из фильма «Экипаж»?

Где находится город Бидри из фильма «Экипаж»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Бидри – это вымышленный город из фильма-катастрофы 1979 года «Экипаж», снятого режиссером Александром Миттой. Про сам город, пострадавший от землетрясения, известно лишь то, что он находится не на территории Советского Союза, а в неназванной стране к юго-востоку от европейской части СССР (на Ближнем Востоке либо в Африке).

Эти две хитрости – перенос места действия из СССР в другую страну и природный катаклизм в качестве причины неисправности самолета – помогли создателям пройти цензуру, которая не допустила бы демонстрации советской авиации в плохом свете.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Георгий Жженов
Георгий Жженов
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Anatoly Vasilyev
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Александра Яковлева
Aleksandra Yakovleva
Ирина Акулова
Irina Akulova
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Alex Grigoryev 2 сентября 2022, 02:53
Не один, а даже два города с таким названием есть в Индии. Только вот в каком из этих двух Bidri снимали вторую серию, я затрудняюсь сказать...
2 сентября 2022, 02:53 Ответить
Ирина Синявская 1 декабря 2022, 21:47
в ответ на сообщение Alex Grigoryev от 2 сентября 2022, 02:53
Скорее всего название выбрано случайно. Но то, что в основе фильма лежат реальные факты - я уверена. Потому что давным-давно моя учительница музыки мне рассказывала, что в такой же ситуации летела из Африки, когда там было страшное землетрясение. И садились тоже под проливным дождем.... У нее муж там работал во времена СССР....
1 декабря 2022, 21:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше