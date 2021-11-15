Где находится город Бидри из фильма «Экипаж»?

Бидри – это вымышленный город из фильма-катастрофы 1979 года «Экипаж», снятого режиссером Александром Миттой. Про сам город, пострадавший от землетрясения, известно лишь то, что он находится не на территории Советского Союза, а в неназванной стране к юго-востоку от европейской части СССР (на Ближнем Востоке либо в Африке).
Эти две хитрости – перенос места действия из СССР в другую страну и природный катаклизм в качестве причины неисправности самолета – помогли создателям пройти цензуру, которая не допустила бы демонстрации советской авиации в плохом свете.
