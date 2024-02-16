Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Донни Дарко, кто это?

Донни Дарко, кто это?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 16 февраля 2024
Наш ответ:

Донни Дарко - это вымышленный персонаж из одноименного фильма "Донни Дарко" режиссера Ричарда Келли, выпущенного в 2001 году. Донни Дарко предстаёт перед зрителем как необычный и запоминающийся подросток, страдающий от психических проблем и видений.
Сюжет фильма следует за Донни в альтернативной реальности 1988 года. Он сталкивается с необъяснимыми явлениями, в том числе видениями о гигантском кролике по имени Фрэнк, который предсказывает конец мира через 28 дней. Весь фильм пропитан атмосферой загадочности, напряжённости и философских размышлений о судьбе, времени, смерти и психических расстройствах.
Донни Дарко исполняется Лукасом Хаасом, а в фильме также снимались Джейк Джилленхол, Мэгги Джилленхол, Дрю Бэрримор, Патрик Суэйзи и другие известные актёры. Персонаж Донни Дарко стал символом загадочности и сложности, интригующим зрителя и оставляющим за собой много вопросов после просмотра фильма.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Донни Дарко
Донни Дарко фантастика, фэнтези, драма
2001, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше