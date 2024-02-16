Донни Дарко, кто это?

Наш ответ:

Донни Дарко - это вымышленный персонаж из одноименного фильма "Донни Дарко" режиссера Ричарда Келли, выпущенного в 2001 году. Донни Дарко предстаёт перед зрителем как необычный и запоминающийся подросток, страдающий от психических проблем и видений.

Сюжет фильма следует за Донни в альтернативной реальности 1988 года. Он сталкивается с необъяснимыми явлениями, в том числе видениями о гигантском кролике по имени Фрэнк, который предсказывает конец мира через 28 дней. Весь фильм пропитан атмосферой загадочности, напряжённости и философских размышлений о судьбе, времени, смерти и психических расстройствах.

Донни Дарко исполняется Лукасом Хаасом, а в фильме также снимались Джейк Джилленхол, Мэгги Джилленхол, Дрю Бэрримор, Патрик Суэйзи и другие известные актёры. Персонаж Донни Дарко стал символом загадочности и сложности, интригующим зрителя и оставляющим за собой много вопросов после просмотра фильма.