Кто исполняет роли в фильме «Один дома»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Один дома» (1990) стал настоящей рождественской классикой и подарил зрителям множество ярких персонажей, которые были мастерски воплощены талантливыми актерами. Вот краткий обзор главных героев и исполнителей:

Основные персонажи

1. Кевин Маккалистер — Маколей Калкин
Главный герой, оставленный дома в канун Рождества. Маколей Калкин, которому на момент съемок было всего 9 лет, справился с ролью блестяще, принеся фильму успех и став самой популярной звездой детского кино начала 90-х.

2. Гарри Лайм — Джо Пеши
Лидер дуэта грабителей, известного как "Мокрые бандиты". Пеши, известный своими серьезными ролями в фильмах Мартина Скорсезе, отлично воплотил комичного злодея.

3. Марв Мёрчинс — Дэниел Стерн
Неуклюжий напарник Гарри. Смешная химия между Стерном и Пеши добавляет фильму множество комедийных моментов.

4. Кейт Маккалистер — Кэтрин О’Хара
Заботливая мать Кевина, отчаянно пытающаяся вернуться домой, чтобы воссоединиться с сыном. Ее трогательная игра добавляет фильму эмоциональной глубины.

5. Питер Маккалистер — Джон Хёрд
Отец семейства, роль которого сыграл опытный актер, известный своими работами в драматических проектах.

6. Старик Марли — Робертс Блоссом
Загадочный сосед Кевина, который в итоге оказывается добрым и помогает мальчику справиться с грабителями.

Второстепенные персонажи

1. Линни — Анджела Готалс
Одна из сестер Кевина, которая лишь кратко появляется в кадре.

2. Базз Маккалистер — Девин Рэтрей
Невыносимый старший брат Кевина. Его харизма сделала персонажа одним из запоминающихся.

3. Меган — Хиллари Вульф
Еще одна сестра Кевина, известная своей любовью к спорту за пределами съемочной площадки.

4. Гас Полински — Джон Кэнди
Король польки, персонаж, который помогает Кейт добраться домой. Большинство его реплик были импровизированы, что добавило фильму искренности.

5. Фуллер Маккалистер — Киран Калкин
Младший брат Кевина, роль которого сыграл реальный брат Маколея Калкина.

Интересные факты

  • Джо Пеши и Дэниел Стерн активно импровизировали на съемках, что сделало их персонажей еще более забавными.
  • Джон Кэнди снялся за один день, причем большая часть его сцен была снята в режиме нон-стоп.
  • Джо Пеши, известный своими серьезными ролями, старался не общаться с Маколеем Калкином на съемочной площадке, чтобы сохранить образ злодея.
  • Для воссоздания семейной атмосферы большинство детей-актеров проводили много времени вместе, включая время вне съемок.

«Один дома» стал культовым не только благодаря комедийным сценам и трогательной истории, но и благодаря профессиональной игре актеров, которые вложили душу в свои роли.

Теги: Кто играл роль? один дома
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
