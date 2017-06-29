Кто исполняет роли в фильме «Один дома»?

Фильм «Один дома» (1990) стал настоящей рождественской классикой и подарил зрителям множество ярких персонажей, которые были мастерски воплощены талантливыми актерами. Вот краткий обзор главных героев и исполнителей:
1. Кевин Маккалистер — Маколей Калкин
Главный герой, оставленный дома в канун Рождества. Маколей Калкин, которому на момент съемок было всего 9 лет, справился с ролью блестяще, принеся фильму успех и став самой популярной звездой детского кино начала 90-х.
2. Гарри Лайм — Джо Пеши
Лидер дуэта грабителей, известного как "Мокрые бандиты". Пеши, известный своими серьезными ролями в фильмах Мартина Скорсезе, отлично воплотил комичного злодея.
3. Марв Мёрчинс — Дэниел Стерн
Неуклюжий напарник Гарри. Смешная химия между Стерном и Пеши добавляет фильму множество комедийных моментов.
4. Кейт Маккалистер — Кэтрин О’Хара
Заботливая мать Кевина, отчаянно пытающаяся вернуться домой, чтобы воссоединиться с сыном. Ее трогательная игра добавляет фильму эмоциональной глубины.
5. Питер Маккалистер — Джон Хёрд
Отец семейства, роль которого сыграл опытный актер, известный своими работами в драматических проектах.
6. Старик Марли — Робертс Блоссом
Загадочный сосед Кевина, который в итоге оказывается добрым и помогает мальчику справиться с грабителями.
1. Линни — Анджела Готалс
Одна из сестер Кевина, которая лишь кратко появляется в кадре.
2. Базз Маккалистер — Девин Рэтрей
Невыносимый старший брат Кевина. Его харизма сделала персонажа одним из запоминающихся.
3. Меган — Хиллари Вульф
Еще одна сестра Кевина, известная своей любовью к спорту за пределами съемочной площадки.
4. Гас Полински — Джон Кэнди
Король польки, персонаж, который помогает Кейт добраться домой. Большинство его реплик были импровизированы, что добавило фильму искренности.
5. Фуллер Маккалистер — Киран Калкин
Младший брат Кевина, роль которого сыграл реальный брат Маколея Калкина.
«Один дома» стал культовым не только благодаря комедийным сценам и трогательной истории, но и благодаря профессиональной игре актеров, которые вложили душу в свои роли.
