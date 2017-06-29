Кто исполняет роли в фильме «Один дома»?

Наш ответ:

Фильм «Один дома» (1990) стал настоящей рождественской классикой и подарил зрителям множество ярких персонажей, которые были мастерски воплощены талантливыми актерами. Вот краткий обзор главных героев и исполнителей:

Основные персонажи

1. Кевин Маккалистер — Маколей Калкин

Главный герой, оставленный дома в канун Рождества. Маколей Калкин, которому на момент съемок было всего 9 лет, справился с ролью блестяще, принеся фильму успех и став самой популярной звездой детского кино начала 90-х.



2. Гарри Лайм — Джо Пеши

Лидер дуэта грабителей, известного как "Мокрые бандиты". Пеши, известный своими серьезными ролями в фильмах Мартина Скорсезе, отлично воплотил комичного злодея.



3. Марв Мёрчинс — Дэниел Стерн

Неуклюжий напарник Гарри. Смешная химия между Стерном и Пеши добавляет фильму множество комедийных моментов.



4. Кейт Маккалистер — Кэтрин О’Хара

Заботливая мать Кевина, отчаянно пытающаяся вернуться домой, чтобы воссоединиться с сыном. Ее трогательная игра добавляет фильму эмоциональной глубины.



5. Питер Маккалистер — Джон Хёрд

Отец семейства, роль которого сыграл опытный актер, известный своими работами в драматических проектах.



6. Старик Марли — Робертс Блоссом

Загадочный сосед Кевина, который в итоге оказывается добрым и помогает мальчику справиться с грабителями.

Второстепенные персонажи

1. Линни — Анджела Готалс

Одна из сестер Кевина, которая лишь кратко появляется в кадре.



2. Базз Маккалистер — Девин Рэтрей

Невыносимый старший брат Кевина. Его харизма сделала персонажа одним из запоминающихся.



3. Меган — Хиллари Вульф

Еще одна сестра Кевина, известная своей любовью к спорту за пределами съемочной площадки.



4. Гас Полински — Джон Кэнди

Король польки, персонаж, который помогает Кейт добраться домой. Большинство его реплик были импровизированы, что добавило фильму искренности.



5. Фуллер Маккалистер — Киран Калкин

Младший брат Кевина, роль которого сыграл реальный брат Маколея Калкина.

Интересные факты

Джо Пеши и Дэниел Стерн активно импровизировали на съемках, что сделало их персонажей еще более забавными.

Джон Кэнди снялся за один день, причем большая часть его сцен была снята в режиме нон-стоп.

Джо Пеши, известный своими серьезными ролями, старался не общаться с Маколеем Калкином на съемочной площадке, чтобы сохранить образ злодея.

Для воссоздания семейной атмосферы большинство детей-актеров проводили много времени вместе, включая время вне съемок.

«Один дома» стал культовым не только благодаря комедийным сценам и трогательной истории, но и благодаря профессиональной игре актеров, которые вложили душу в свои роли.