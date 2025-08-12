Кто исполняет роли в фильме «Ловушка для невесты»?

«Ловушка для невесты» — британская мелодрама, полюбившаяся публике всего мира благодаря увлекательному сюжету и отличному юмору.
Сюжет следующий:
Суперзвезда Лара мечтает о тихой свадьбе с обаятельным британцем Джеймсом и выбирает для этого уединённый шотландский остров Хегг, надеясь скрыться от назойливых камер. План рушится, когда папарацци всё же находят их, и Лара нанимает местную девушку Кэти сыграть подставную невесту, чтобы отвлечь внимание. Но при встрече Кэти и Джеймса между ними возникает сильное притяжение.
Мировая премьера мелодрамы состоялась 16 сентября 2011 года, тогда как в России кинокартина появилась 15 марта 2012 года. Фильм не стал хитом кинотеатров, однако впоследствии нашел свою аудиторию и обрел статус современной классики жанра.
