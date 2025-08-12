Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто исполняет роли в фильме «Ловушка для невесты»?

Кто исполняет роли в фильме «Ловушка для невесты»?

Олег Скрынько 12 августа 2025 Дата обновления: 12 августа 2025
Наш ответ:

«Ловушка для невесты» — британская мелодрама, полюбившаяся публике всего мира благодаря увлекательному сюжету и отличному юмору.

Сюжет следующий:

Суперзвезда Лара мечтает о тихой свадьбе с обаятельным британцем Джеймсом и выбирает для этого уединённый шотландский остров Хегг, надеясь скрыться от назойливых камер. План рушится, когда папарацци всё же находят их, и Лара нанимает местную девушку Кэти сыграть подставную невесту, чтобы отвлечь внимание. Но при встрече Кэти и Джеймса между ними возникает сильное притяжение.

Кто исполняет роли в фильме «Ловушка для невесты»

Когда вышел фильм

Мировая премьера мелодрамы состоялась 16 сентября 2011 года, тогда как в России кинокартина появилась 15 марта 2012 года. Фильм не стал хитом кинотеатров, однако впоследствии нашел свою аудиторию и обрел статус современной классики жанра.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ловушка для невесты
Ловушка для невесты драма, комедия
2011, Великобритания
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше