Кто исполняет роли в фильме "Илья Муромец и Соловей разбойник"?

Наш ответ:

«Илья Муромец и Соловей разбойник» - российский мультфильм студии «Мельница», ставший частью популярной анимационной франшизы о богатырях.



В мультфильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) роли озвучивали:

Илья Муромец — Валерий Соловьёв

Соловей-разбойник — Сергей Маковецкий

Князь Киевский — Дмитрий Быковский

Конь Юлий — Александр Боярский

Алёнушка — Екатерина Гороховская

Баба Яга — Олег Куликович



Синопсис гласит: Русскую землю испокон веков прославляли могучие богатыри да лихие разбойники, а над всеми ими князь мудрый надзирал, хоть не всегда порядок удавалось навести. Вот и ныне, поссорившись с Ильёй Муромцем, князь позволил Соловью-разбойнику умыкнуть казну государственную — что ж, пришлось им вместе в погоню пуститься, да ещё с назойливой летописчицей на хвосте. Дорога завела их аж в Царьград, где византийский император, вместо помощи, заключил коварный союз с тем самым разбойником, поставив под удар всю Русь.