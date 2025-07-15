Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто исполняет роли в фильме "Илья Муромец и Соловей разбойник"?

Кто исполняет роли в фильме "Илья Муромец и Соловей разбойник"?

Олег Скрынько 15 июля 2025 Дата обновления: 15 июля 2025
Наш ответ:

«Илья Муромец и Соловей разбойник» - российский мультфильм студии «Мельница», ставший частью популярной анимационной франшизы о богатырях.

В мультфильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) роли озвучивали:


Синопсис гласит: Русскую землю испокон веков прославляли могучие богатыри да лихие разбойники, а над всеми ими князь мудрый надзирал, хоть не всегда порядок удавалось навести. Вот и ныне, поссорившись с Ильёй Муромцем, князь позволил Соловью-разбойнику умыкнуть казну государственную — что ж, пришлось им вместе в погоню пуститься, да ещё с назойливой летописчицей на хвосте. Дорога завела их аж в Царьград, где византийский император, вместо помощи, заключил коварный союз с тем самым разбойником, поставив под удар всю Русь.

Илья Муромец и Соловей Разбойник
Илья Муромец и Соловей Разбойник приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
