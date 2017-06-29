Кто играет Дракса в «Стражах Галактики»?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики», сиквеле фильма и «Мстителях: Война бесконечности» играет Дэйв Батиста – актер и, по совместительству, бывший рестлер.
