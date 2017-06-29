Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Актеры и актрисы
Кто играет Дракса в «Стражах Галактики»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Кто играет Дракса в «Стражах Галактики»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики», сиквеле фильма и «Мстителях: Война бесконечности» играет Дэйв Батиста – актер и, по совместительству, бывший рестлер.
Теги:
кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»?
Кто играет роль Человека-паука?
Кто играет главные роли в Сумерках?
Кто играет роль Фредди Крюгера?
Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
7.0
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?
1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail