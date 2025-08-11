Какие актёры снимались в фильме «В изгнании»?

Наш ответ:

«В изгнании» — боевик совместного производства Китая и США, увидевший свет в 2014 году. В нем снялись следующие актеры: Хайден Кристенсен, Николас Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он, Александр Байли, Ван Бочжао, Каина Карина и другие.



Также напоминаем сюжет исторического фильма. Китай, XII век. Бывший участник крестовых походов, переживший ужасы войны, пытается оставить прошлое позади и найти умиротворение в скромной и тихой жизни. Его дни проходят в безвестности, пока случай не сталкивает его с братом и сестрой — наследниками китайского престола, свергнутого в результате кровавого переворота. Молодые беглецы скрываются от воинов узурпатора, решившего уничтожить их род, чтобы навсегда закрепить свою власть. Втянутый в их судьбу, бывший воин вынужден вновь взяться за меч, преодолевая собственные страхи и чувство вины за прошлое. Теперь он должен не только защитить жизнь юных наследников, но и помочь им вернуть законное место на троне, вступив в смертельно опасное противостояние с сильным и безжалостным врагом.