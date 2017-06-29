Меню
Какие актеры снимались в фильме «Полярный экспресс»?

Какие актеры снимались в фильме «Полярный экспресс»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Полярный экспресс» — американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссёром Робертом Земекисом. Лента основана на одноимённой детской книге Криса Ван Оллсбурга, опубликованной в 1985 году. История рассказывает о волшебном путешествии детей на Северный полюс к Санта-Клаусу на канун Рождества, которое происходит на загадочном поезде «Полярный экспресс».

Актёрский состав фильма «Полярный экспресс»

Фильм создавался с использованием инновационной технологии motion capture, которая позволила актёрам сыграть сразу несколько ролей и воплотить их движения и мимику на экране. Вот ключевые участники проекта:

  • Дэрил Сабара — озвучивал Криса, «мальчика-героя».

Захват движений (mo-cap) выполняли Том Хэнкс и Джош Хатчерсон, который на момент съёмок был подростком.

  • Том Хэнкс — исполнил пять ключевых ролей: взрослого Криса (рассказчика), отца главного героя, кондуктора, Санта-Клауса и бродягу Хобо.

Также он сыграл куклу Скруджа. Для воплощения этих персонажей Хэнкс использовал как голосовые данные, так и движения, записанные через motion capture.

  • Лесли Земекис (Хартер) — сыграла мать Криса.
  • Изабелла Перегрина — озвучила сестру главного героя, Сару.

Захват движений выполнили Лесли Земекис и Эшли Холлоуэй.

  • Нона Гайе — озвучила Холли, «девочку-героя».

Её вокал исполнила Меган Мур, а движения передали Тинаше и Дарриан О’Дрисколл.

  • Джимми Беннетт — озвучил Билли, «одинокого мальчика».

Его вокал принадлежит Мэттью Холлу, а движения были записаны с участием Питера Сколари и Хейдена Макфарланда.

  • Эдди Дизен — Всезнайка. Частично его движения передал Джимми Пинчак.
  • Крис Коппола — Гас, беззубый мальчик.
  • Майкл Джетер и Андре Сольюццо — Смоуки и Стимер, машинисты поезда.

Эти персонажи создавались с использованием скелетной анимации из-за их карикатурного вида. Для Майкла Джетера эта работа стала последней, после его смерти часть реплик перезаписал Андре Сольюццо.

  • Чарльз Фляйшер — генерал эльфов.
  • Стивен Тайлер — лейтенант эльфов и эльф-певец.

Технология motion capture

«Полярный экспресс» стал первым полнометражным фильмом, в котором все персонажи были созданы с использованием технологии motion capture. Эта технология, основанная на записи движений и мимики актёров с помощью маркеров, позволила максимально реалистично передать эмоции и движения героев.

Для захвата данных на тело актёров крепились 54 маркера, а на лицо — 152 маленьких маркера диаметром от 2,5 до 9 мм. Эти маркеры отслеживались камерами, а данные передавались в компьютер, создавая цифровую модель персонажа.

Инновация Земекиса позволила снимать движения и мимику одновременно, что значительно упростило процесс. Уникальность технологии позволила актёрам исполнять роли персонажей разного возраста и пропорций. Например, для создания кондуктора и мальчика-героя использовали пропорции Тома Хэнкса, вдохновляясь его детскими фотографиями.

Интересные детали о съемках

Несмотря на использование CGI, актёры иногда гримировались и надевали костюмы, чтобы сканировать их внешний вид для анимации. В общей сложности было создано около 50 костюмов, включая 26 нарядов для детей. Аниматоры добавляли мелкие детали, такие как движение ткани.

Благодаря новаторскому подходу и мастерству актёров, «Полярный экспресс» стал важной вехой в истории анимации, проложив путь к новым возможностям цифрового кинематографа.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Том Хэнкс
Том Хэнкс
Tom Hanks
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Дэрил Сабара
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
Эдди Дизен
Eddie Deezen
Крис Коппола
Chris Coppola
Майкл Джетер
Michael Jeter
Стивен Тайлер
Steven Tyler

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полярный экспресс
Полярный экспресс анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
6.0
