Какие актеры снимались в фильме «Полярный экспресс»?

«Полярный экспресс» — американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссёром Робертом Земекисом. Лента основана на одноимённой детской книге Криса Ван Оллсбурга, опубликованной в 1985 году. История рассказывает о волшебном путешествии детей на Северный полюс к Санта-Клаусу на канун Рождества, которое происходит на загадочном поезде «Полярный экспресс».
Фильм создавался с использованием инновационной технологии motion capture, которая позволила актёрам сыграть сразу несколько ролей и воплотить их движения и мимику на экране. Вот ключевые участники проекта:
Захват движений (mo-cap) выполняли Том Хэнкс и Джош Хатчерсон, который на момент съёмок был подростком.
Также он сыграл куклу Скруджа. Для воплощения этих персонажей Хэнкс использовал как голосовые данные, так и движения, записанные через motion capture.
Захват движений выполнили Лесли Земекис и Эшли Холлоуэй.
Её вокал исполнила Меган Мур, а движения передали Тинаше и Дарриан О’Дрисколл.
Его вокал принадлежит Мэттью Холлу, а движения были записаны с участием Питера Сколари и Хейдена Макфарланда.
Эти персонажи создавались с использованием скелетной анимации из-за их карикатурного вида. Для Майкла Джетера эта работа стала последней, после его смерти часть реплик перезаписал Андре Сольюццо.
«Полярный экспресс» стал первым полнометражным фильмом, в котором все персонажи были созданы с использованием технологии motion capture. Эта технология, основанная на записи движений и мимики актёров с помощью маркеров, позволила максимально реалистично передать эмоции и движения героев.
Для захвата данных на тело актёров крепились 54 маркера, а на лицо — 152 маленьких маркера диаметром от 2,5 до 9 мм. Эти маркеры отслеживались камерами, а данные передавались в компьютер, создавая цифровую модель персонажа.
Инновация Земекиса позволила снимать движения и мимику одновременно, что значительно упростило процесс. Уникальность технологии позволила актёрам исполнять роли персонажей разного возраста и пропорций. Например, для создания кондуктора и мальчика-героя использовали пропорции Тома Хэнкса, вдохновляясь его детскими фотографиями.
Несмотря на использование CGI, актёры иногда гримировались и надевали костюмы, чтобы сканировать их внешний вид для анимации. В общей сложности было создано около 50 костюмов, включая 26 нарядов для детей. Аниматоры добавляли мелкие детали, такие как движение ткани.
Благодаря новаторскому подходу и мастерству актёров, «Полярный экспресс» стал важной вехой в истории анимации, проложив путь к новым возможностям цифрового кинематографа.
