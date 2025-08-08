Какие актеры снимались в фильме «Чужой»?

Наш ответ:

«Чужой» — знаменитый научно-фантастический хоррор о столкновении с устрашающей инопланетной формой жизни. Фильм вышел 1979 году, положив начало одной из крупнейших голливудских франшиз, которая продолжает расширяться до сих пор. По сюжету в далеком будущем экипаж грузового космического корабля получает сигнал с неведомой планеты. Отправившись на этот зов, люди обнаруживают огромные коконы. Один из героев оказывается инфицирован паразитом, который использует его тело для превращения в полноценную особь. Имя этому монстру — ксеноморф.



Главные роли сыграли Сигурни Уивер (Эллен Рипли), Том Скеррит (Даллас), Иэн Холм (Эш), Джон Херт (Кейн), Гарри Дин Стэнтон (Бретт), Вероника Картрайт (Ламберт), а также Боладжи Бадеджо и Эдди Пауэлл, сыгравшие Чужого.