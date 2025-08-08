Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Чужой»?

Какие актеры снимались в фильме «Чужой»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Чужой» — знаменитый научно-фантастический хоррор о столкновении с устрашающей инопланетной формой жизни. Фильм вышел 1979 году, положив начало одной из крупнейших голливудских франшиз, которая продолжает расширяться до сих пор. По сюжету в далеком будущем экипаж грузового космического корабля получает сигнал с неведомой планеты. Отправившись на этот зов, люди обнаруживают огромные коконы. Один из героев оказывается инфицирован паразитом, который использует его тело для превращения в полноценную особь. Имя этому монстру — ксеноморф.

Главные роли сыграли Сигурни Уивер (Эллен Рипли), Том Скеррит (Даллас), Иэн Холм (Эш), Джон Херт (Кейн), Гарри Дин Стэнтон (Бретт), Вероника Картрайт (Ламберт), а также Боладжи Бадеджо и Эдди Пауэлл, сыгравшие Чужого.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой
Чужой ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше