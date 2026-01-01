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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Фильмография
Аеша Карри
Ayesha Curry
Киноафиша
Персоны
Аеша Карри
Аеша Карри
Ayesha Curry
Дата рождения
23 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
GOAT: Мечтай по крупному
(2026)
Билеты
5.2
Ирландское желание
(2024)
Фильмография Аеша Карри
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Семейный
Спорт
Фэнтези
Год
Все
2026
2024
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.5
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.2
Ирландское желание
Irish Wish
комедия, фэнтези, мелодрама
2024, США / Ирландия
Смотреть трейлер
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