Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лира Кекеева
Киноафиша Персоны Лира Кекеева

Лира Кекеева

Дата рождения
4 декабря 1968
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец

Популярные фильмы

Никто не знает про Маньпупунер 0.0
Никто не знает про Маньпупунер (2025)

Фильмография Лира Кекеева

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Никто не знает про Маньпупунер
Никто не знает про Маньпупунер
приключения, драма 2025, Россия
Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше