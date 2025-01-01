Меню
О персоне
Фильмография
Дэвид Рисдал
David Rysdahl
Киноафиша
Персоны
Дэвид Рисдал
Дэвид Рисдал
David Rysdahl
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Нью-Алм, США
Популярные фильмы
0.0
Чужой: Земля
(2025)
Фильмография Дэвид Рисдал
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер
2025, США
