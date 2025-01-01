Меню
Дэвид Рисдал
Дэвид Рисдал David Rysdahl
Киноафиша Персоны Дэвид Рисдал

Дэвид Рисдал

David Rysdahl

Дата рождения
1 января 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Нью-Алм, США

Популярные фильмы

Чужой: Земля 0.0
Чужой: Земля (2025)

Фильмография Дэвид Рисдал

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Чужой: Земля
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер 2025, США
