Дэвид Рисдал

Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)

Думали, что «Назад в будущее» — веселая трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь

Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)