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Иссин Тиба
Isshin Chiba
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Персоны
Иссин Тиба
Иссин Тиба
Isshin Chiba
Дата рождения
26 июня 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Кесеннума, Мияги, Япония
Популярные фильмы
7.6
Ковбой Бибоп
(1998)
Фильмография Иссин Тиба
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Приключения
Фантастика
Год
Все
1998
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
7.6
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика
1998, Япония
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