О персоне
Фильмография
Мика Дои
Mika Doi
Киноафиша
Персоны
Мика Дои
Мика Дои
Mika Doi
Дата рождения
4 августа 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Сендаи, Мияги, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
8.4
Мастер Муси
(2005)
8.0
Хост-клуб Оранской школы
(2006)
Фильмография Мика Дои
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2006
2005
1998
1997
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
7.9
Синий гигант
Blue Giant
анимация, драма, музыка, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
8
Хост-клуб Оранской школы
комедия, аниме , мелодрама
2006, Япония
8.4
Мастер Муси
драма, аниме , фэнтези
2005, Япония
8.6
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика
1998, Япония
7.2
Евангелион: Смерть и перерождение
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
боевик, анимация, драма
1997, Япония
