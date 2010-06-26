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Постер сериала Легенда о легендарных героях
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Киноафиша Сериалы Легенда о легендарных героях

Легенда о легендарных героях (2010 - 2010)

Densetsu no yuusha no densetsu 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

"Alpha Stigma" известны как глаза, которые могут анализировать все виды магии. Однако они более печально известны как проклятые глаза, которые приносят только разрушение и смерть другим. Райнер Лют, талантливый маг и носитель "Alpha Stigma", когда-то был студентом Академии магов Империи Роланд, элитной школы, обучающей магов для военных целей. Однако после того, как многие из его одноклассников погибли на войне, он поклялся сделать страну более упорядоченным и мирным местом вместе с выжившим другом и лучшим другом, Сионом Асталем. Теперь, когда Сион стал королем Роланда, он приказывает Райнеру искать полезные реликвии, которые помогут нации. Вместе с Феррис Эрис, красивой и высококвалифицированной мечницей, Райнер отправляется в путешествие в поисках реликвий легендарных героев прошлого, а также для раскрытия секретов своих проклятых глаз.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Легенда о легендарных героях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 24 эпизода
 
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