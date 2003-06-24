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Акира Нагоя
Акира Нагоя Akira Nagoya
Киноафиша Персоны Акира Нагоя

Акира Нагоя

Akira Nagoya

Дата рождения
8 декабря 1930
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
24 июня 2003
Место рождения
Кодзимати-ку, Япония

Популярные фильмы

Летающий корабль-призрак 7.3
Летающий корабль-призрак (1969)

Фильмография Акира Нагоя

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Летающий корабль-призрак 7.3
Летающий корабль-призрак Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме 1969, Япония
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