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Киноафиша Фильмы Исчезающая точка

Исчезающая точка

Vanishing Point 18+
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О фильме

Зарабатывая на жизнь перегоном машин из города в город, Ковальски получает очередное задание — доставить белый «Додж Челленджер» в Сан-Франциско из Денвера. Когда его пытаются остановить полицейские по неясной причине, Ковальски демонстративно отказывается подчиняться властям и упорно уходит от преследования, следя лишь за тем, чтобы никто из гонящихся за ним полицейских не погиб…

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 15 января 1971
Дата выхода
4 мая 1972 Австралия M
23 ноября 1971 Аргентина +18
23 сентября 1971 Бельгия
9 июля 1971 Бразилия 14
23 августа 1973 Венгрия 16
13 мая 1971 Германия 18
9 сентября 1971 Дания
22 октября 1971 Ирландия
11 апреля 1974 Испания
18 февраля 1972 Мексика
22 июля 1971 Нидерланды
9 сентября 1971 Норвегия
13 марта 1971 США R
5 ноября 1971 Уругвай
28 мая 1971 Финляндия K-16
8 марта 2006 Франция
9 сентября 1971 Швеция 15
17 июля 1971 Япония
Бюджет $1 585 000
Сборы в мире $12 443 722
Производство Cupid Productions
Другие названия
Vanishing Point, Carrera contra el destino, Corrida Contra o Destino, Point limite zéro, Avto smrti, Døden bak rattet, Fluchtpunkt San Francisco, Fluchtpunkt San Franzisko, Grenzpunkt Null, Išnykimo taškas, Jakten mot nollpunkten, Med spiken i bottnet, Nasta laudassa, Ölüm noktası, Punct de disparitie, Punto límite: cero, Punto zero, San Francisco: Ora miden, Speed, Száguldás a semmibe, Tačka nestanka, Točka nestajanja, Vanishingu Pointo, Verdwijnpunt Nul, Znikający punkt, Σαν Φρανσίσκο: Ώρα μηδέν, Внезапно изчезване, Исчезающая точка, Точка зникнення, 배니싱 포인트, バニシング・ポイント（1971）, 急先锋, 極樂狂飆, 粉身碎骨
Режиссер
Ричард Сэрафьян
В ролях
Бэрри Ньюман
Кливон Литтл
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Дин Джаггер
Дин Джаггер
Пол Косло
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
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7.2 IMDb
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