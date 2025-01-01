Зарабатывая на жизнь перегоном машин из города в город, Ковальски получает очередное задание — доставить белый «Додж Челленджер» в Сан-Франциско из Денвера. Когда его пытаются остановить полицейские по неясной причине, Ковальски демонстративно отказывается подчиняться властям и упорно уходит от преследования, следя лишь за тем, чтобы никто из гонящихся за ним полицейских не погиб…
|4 мая 1972
|Австралия
|M
|23 ноября 1971
|Аргентина
|+18
|23 сентября 1971
|Бельгия
|9 июля 1971
|Бразилия
|14
|23 августа 1973
|Венгрия
|16
|13 мая 1971
|Германия
|18
|9 сентября 1971
|Дания
|22 октября 1971
|Ирландия
|11 апреля 1974
|Испания
|18 февраля 1972
|Мексика
|22 июля 1971
|Нидерланды
|9 сентября 1971
|Норвегия
|13 марта 1971
|США
|R
|5 ноября 1971
|Уругвай
|28 мая 1971
|Финляндия
|K-16
|8 марта 2006
|Франция
|9 сентября 1971
|Швеция
|15
|17 июля 1971
|Япония