Наталия Макарова

Наталия Романовна Макарова — советская и американская артистка балета, балетмейстер-постановщик и драматическая актриса. Родилась 21 ноября 1940 года в Ленинграде.

Начинала карьеру в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова, где была солисткой и получила звание заслуженной артистки РСФСР в 1969 году. В 1970 году, во время зарубежных гастролей, приняла решение остаться на Западе.

Впоследствии стала прима-балериной Американского театра балета в Нью-Йорке и Королевского балета в Лондоне, активно сотрудничала с ведущими балетными труппами мира.