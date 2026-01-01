Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наталия Макарова
Наталия Макарова Natalia Makarova
Киноафиша Персоны Наталия Макарова

Наталия Макарова

Natalia Makarova

Дата рождения
21 ноября 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет

Биография Наталии Макаровой

Наталия Романовна Макарова — советская и американская артистка балета, балетмейстер-постановщик и драматическая актриса. Родилась 21 ноября 1940 года в Ленинграде.

Начинала карьеру в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова, где была солисткой и получила звание заслуженной артистки РСФСР в 1969 году. В 1970 году, во время зарубежных гастролей, приняла решение остаться на Западе.

Впоследствии стала прима-балериной Американского театра балета в Нью-Йорке и Королевского балета в Лондоне, активно сотрудничала с ведущими балетными труппами мира.

Популярные фильмы

Баттерфляй 5.8
Баттерфляй (1993)

Фильмография Наталии Макаровой

Баттерфляй 5.8
Баттерфляй Баттерфляй
драма 1993, Россия
Показать еще

Другие проекты Наталии Макаровой
Баядерка
12+

Баядерка

Информация
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше