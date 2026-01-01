Спектакль Баядерка

Баядерка
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Наталия Макарова
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
О спектакле

Балет «Баядерка»: классика на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Баядерка» – один из самых известных балетов русской императорской сцены. Творение Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса и либретто Сергея Худекова впервые увидело свет в 1877 году и быстро завоевало популярность.

Главная партия балета, роль баядерки Никии, является мечтой всех великих балерин. Этот образ позволяет показать не только безупречную технику, но и выразительность танца. Трагическая история любви раскрывает перед зрителями драматический дар исполнителей императорского, а затем и советского балета.

Знаменитая картина «Тени»

Одним из украшений «Баядерки» стала сцена «Тени», которая считается примером высшей гармонии на балетной сцене. Популярность «Теней» можно сравнить лишь с «белыми картинами» из «Лебединого озера». Несмотря на множество редакций балета в XX веке, все они стремились максимально сохранить «Тени» в их оригинальном виде.

Версия Натальи Макаровой

В 1980 году выдающаяся балерина Наталья Макарова представила свою интерпретацию «Баядерки». Хотя эта версия не столь помпезна и многолюдна, как оригинал, она сохраняет все ключевые достоинства шедевра Петипа. Успех редакции Макаровой привел к ее распространению среди многих европейских театров, сделав этот балет доступным для новых поколений зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту великолепную постановку и насладиться классикой балетного искусства.

Май
29 мая пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
30 мая суббота
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽

