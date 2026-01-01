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Natalia Makarova
Natalia Makarova
Kinoafisha
Persons
Natalia Makarova
Natalia Makarova
Natalia Makarova
Date of Birth
21 November 1940
Age
85 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
5.8
Баттерфляй
(1993)
Filmography
5.8
Баттерфляй
Баттерфляй
Drama
1993, Russia
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