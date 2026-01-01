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Natalia Makarova
Natalia Makarova Natalia Makarova
Kinoafisha Persons Natalia Makarova

Natalia Makarova

Natalia Makarova

Date of Birth
21 November 1940
Age
85 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Баттерфляй 5.8
Баттерфляй (1993)

Filmography

Баттерфляй 5.8
Баттерфляй Баттерфляй
Drama 1993, Russia
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