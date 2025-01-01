Меню
Лили Тиен
Lily Tien
Дата рождения
30 апреля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Цзяи, Китайская Республика (Тайвань)
Популярные фильмы
0.0
Ветер и Облако
(2002)
0.0
19 этаж
(2024)
Фильмография Лили Тиен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Мистика
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2024
2002
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
19 этаж
драма, триллер, мистика
2024, Китай
Ветер и Облако
боевик, фэнтези, исторический
2002, Китай
