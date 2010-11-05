Меню
О персоне
Фильмография
Дмитрий Жиров
Дмитрий Жиров
Дата рождения
5 ноября 2010
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Скорпион
Популярные фильмы
8.4
Иван Семёнов. Первый поцелуй
(2025)
Билеты
7.2
Мамино письмо
(2024)
Фильмография Дмитрий Жиров
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
2024
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.4
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Ivan Semyonov. Pervyy potseluy
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Мамино письмо
Mamino pismo
драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
