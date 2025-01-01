Меню
О персоне
Фильмография
Берк Джанкат
Berk Cankat
Берк Джанкат
Берк Джанкат
Berk Cankat
Дата рождения
9 мая 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
0.0
Любовь и слезы
(2025)
0.0
Нулевой день
(2022)
Фильмография Берк Джанкат
Любовь и слезы
драма, мелодрама
2025, Турция
Нулевой день
драма, боевик
2022, Турция
