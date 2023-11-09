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Ататюрк
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Ататюрк

Ататюрк , 2023

2023 / Турция
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О фильме

Мустафа родился в Салониках в конце XIX века. Бандитские набеги совершенные на его отца сильно повлияли на Мустафу. Сначала у его отца Али Рза бека расстраиваются дела. Затем портится здоровье и через какое-то время он покидает этот мир. Для Зибейды ханум же существует лишь одна вселенная – ее сын. Существует лишь одна мысль – лишь бы с ним ничего не произошло. Она желает, чтобы ее сын пошёл в местную школу, и в соответствии с обычаями верующей семьи стал учителем. Эти мечты Зибейды ханум для пока еще маленького сына оказались лишь маленькой кучкой сухой травы для полыхавшего в нем костра. Мустафа Кемаль заканчивает Академию в 1905 году в ранге капитана. В 1905-1919 годах он служит, можно сказать на каждой пяди Османской Империи, от Сирии до Триполи, От Салоник и до Карса. Но видит то что дает ему основания сказать, что управление в его стране вышло из-под контроля, не досталось достоинсва и патриотизма. Для Мустафы Кемаля больше нет других вариантов. Если сказать его словами, страна горит как бревна его отца сожжённые бандитами. Кто-то должен что-то предпринять. Как сказал Намиг Кямал, враг вонзил свой кинжал в сердце родины. Но кончено же найдётся кто-то кто спасёт эту несчастную родину.  

Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Мехмет Ада Озтекин
В ролях
Aras Bulut İynemli
Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр
Сонгюль Оден
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