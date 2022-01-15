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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Baris Arduç
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Барыш Ардуч
Baris Arduç
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Дата рождения
9 октября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Биография Барыш Ардуч
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Статьи о персоне
Успех «Великолепного века» гарантирован: сериал с Фахрие Эвджен бьет рекорды популярности
Первая серия исторической драмы появилась в эфире 8 ноября прошлого года.
Написать
15 января 2022 14:30
«Захватывает дух»: в сеть слили закадровые съемки нового сериала с Фахрие Эвджен
Поклонники остались в восторге от увиденного.
Написать
12 января 2022 13:32
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