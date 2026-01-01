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Энгин Озтюрк
Энгин Озтюрк Engin Öztürk
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Энгин Озтюрк

Engin Öztürk

Дата рождения
28 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Эскишехир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Бехзат: Серийные преступления в Анкаре 8.6
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре (2010)
Великолепный век 7.3
Великолепный век (2011)
50 м² 6.7
50 м² (2021)

Фильмография Энгин Озтюрк

Запах сундука 5.4
Запах сундука
драма, семейный 2023, Турция
Нулевой день 5.1
Нулевой день
драма, боевик 2022, Турция
Без вины виноватая
Без вины виноватая
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Ребенок – тайна матери 4.2
Ребенок – тайна матери
драма 2022, Турция
50 м² 6.7
50 м²
драма, комедия 2021, Турция
Дом, в котором ты родился - твоя судьба 5.6
Дом, в котором ты родился - твоя судьба
драма 2019, Турция
Хакан – защитник 6.4
Хакан – защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, Турция
Великолепный век 7.3
Великолепный век
драма, исторический 2011, Турция
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