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Энгин Озтюрк
Engin Öztürk
Киноафиша
Персоны
Энгин Озтюрк
Энгин Озтюрк
Engin Öztürk
Дата рождения
28 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Эскишехир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
(2010)
7.3
Великолепный век
(2011)
6.7
50 м²
(2021)
Фильмография Энгин Озтюрк
5.4
Запах сундука
драма, семейный
2023, Турция
5.1
Нулевой день
драма, боевик
2022, Турция
Без вины виноватая
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.2
Ребенок – тайна матери
драма
2022, Турция
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.7
50 м²
драма, комедия
2021, Турция
5.6
Дом, в котором ты родился - твоя судьба
драма
2019, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.4
Хакан – защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, Турция
7.3
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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