Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Милли Гибсон
Millie Gibson
Киноафиша
Персоны
Милли Гибсон
Милли Гибсон
Millie Gibson
Дата рождения
19 июня 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Теймсайд, Великобритания
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.4
Форсайты
(2025)
6.0
Doctor Who – The Season Finale (Wish World & The Reality War)
(2025)
5.9
Доктор Кто
(2023)
Фильмография Милли Гибсон
6.4
Форсайты
драма, исторический
2025, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6
Doctor Who – The Season Finale (Wish World & The Reality War)
The Reality War
приключения, драма, фантастика
2025, Великобритания
5.9
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика
2023, Великобритания
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить